Казанскую телебашню украсит подсветка в честь Всемирного дня телевидения

Казанскую телебашню украсит праздничная подсветка в честь Всемирного дня телевидения, который отмечается 21 ноября.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Минцифры Татарстана.

Филиал РТТС по региону включит подсветку с 17:00 до 22:00.

Также будут украшены телебашни в Белгороде, Грозном, Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Красноярске, Челябинске и других городах.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Дворцовый мост в Санкт-Петербурге украсили праздничной иллюминацией в честь Всемирного дня туризма.