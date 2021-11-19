Казанскую телебашню украсит подсветка в честь Всемирного дня телевидения
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Минцифры Татарстана.
Филиал РТТС по региону включит подсветку с 17:00 до 22:00.
Также будут украшены телебашни в Белгороде, Грозном, Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Красноярске, Челябинске и других городах.
Ранее «Невские новости» сообщали, что Дворцовый мост в Санкт-Петербурге украсили праздничной иллюминацией в честь Всемирного дня туризма.