Синоптики предупредили о метели в Курганской области

В Курганской области прогнозируют метель 21 и 22 ноября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

С 20 по 22 ноября возможен и сильный ветер. Так, 20 ноября порывы могут достигать 14 м/с, 21 ноября — 15 м/с, а 22 ноября — 17 м/с.

В ночное время 20 и 21 ноября ожидается похолодание до -10 °С, а днём 21 и 22 ноября температура составит до +1 °С.

Ухудшение погоды будет и в Татарстане, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр. В выходные возможна метель с ухудшением видимости до 1 км, порывы ветра до 15—20 м/с.

Также прогнозируется мокрый снег и гололедица. Температура воздуха ночью -5...0 °С, днём -3...+1 °С.

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева и врач-кардиолог, доктор медицинских наук Мария Смирнова рассказали, что делать метеозависимым людям при резких перепадах атмосферного давления.