Сценарист Капков поделился воспоминаниями об актрисе Агаповой

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Киновед и сценарист Сергей Капков поделился воспоминаниями об актрисе Нине Агаповой.
Сценарист Капков поделился воспоминаниями об актрисе Агаповой
  • © Сергей Капков
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«Она была в прекрасной форме и продолжала быть актрисой, но к 90 годам просто устала от всего и стала вести уединённый образ жизни. Её навещал внук, она сама справлялась. Вот только у неё было не очень хорошее настроение», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Агапова была не очень оптимистичным человеком, но обладала большой самоиронией и хорошим юмором.

Как отметил Капков, актриса решила уйти со сцены из-за проблем с голосом.

«Она очень неважно говорила, что-то произошло со связками. Из-за этого она не могла нормально говорить на сцене и в кадре», — пояснил он.

Агапова скончалась в возрасте 95 лет.

Ранее актёр Георгий Дронов в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Игоря Савочкина, с которым они вместе снимались в фильме «Ночной Дозор».

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