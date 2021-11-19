Сценарист Капков поделился воспоминаниями об актрисе Агаповой
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«Она была в прекрасной форме и продолжала быть актрисой, но к 90 годам просто устала от всего и стала вести уединённый образ жизни. Её навещал внук, она сама справлялась. Вот только у неё было не очень хорошее настроение», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, Агапова была не очень оптимистичным человеком, но обладала большой самоиронией и хорошим юмором.
Как отметил Капков, актриса решила уйти со сцены из-за проблем с голосом.
«Она очень неважно говорила, что-то произошло со связками. Из-за этого она не могла нормально говорить на сцене и в кадре», — пояснил он.
Агапова скончалась в возрасте 95 лет.
Ранее актёр Георгий Дронов в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Игоря Савочкина, с которым они вместе снимались в фильме «Ночной Дозор».