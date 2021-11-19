Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова

Заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова скончалась в возрасте 95 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссёра Сергея Капкова, который рассказал о смерти актрисы на своей странице в Facebook.

«Умерла Нина Федоровна Агапова сегодня, было ей 95 лет. Она действительно рождена была звездой и сумела бы с достоинством нести это определение... если бы в советском кино нашлось места для её шарма», — написал Капков.

Как отмечает агентство, Агапова снялась в нескольких десятках фильмов, в том числе в «12 стульев», «Щит и меч», «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи» и т.д.

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