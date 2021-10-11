Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери

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Скончалась народная артистка РСФСР Светлана Мизери.
Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери
  • © Василий Малышев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу Московского драматического театра «Сопричастность».

Мизери в течение долгого времени служила в Московском академическом театре имени Маяковского. Она принимала участие в спектаклях таких режиссёров, как Николай Охлопков, Андрей Гончаров, Олег Ефремов.

В театр «Сопричастность» актриса пришла в 1990 году.

За годы творческой деятельности Мизери удостаивалась государственных премий СССР и России, передаёт ФАН.

В начале октября Московский драматический театр имени А.С. Пушкина сообщил о смерти актёра Андрея Дубовского в возрасте 64 лет.

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