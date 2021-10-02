Умер актёр Андрей Дубовский

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина сообщил о смерти актёра Андрея Дубовского в возрасте 64 лет.

«Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушёл из жизни актёр Андрей Фёдорович Дубовский», — говорится в сообщении театра в Facebook.

Отмечается, что актёр долгие годы боролся с серьёзной болезнью.

Дубовский работал в театре с 1988 года и известен по ведущим ролям в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов», «Нельская башня», «Принцесса Брамбилла».

Ранее заместитель художественного руководителя Московского армянского театра Нелли Шахбазова сообщила о смерти в возрасте 59 лет актёра театра и кино Артура Диланяна.