Умер актёр Андрей Дубовский

Короткая ссылка
Московский драматический театр имени А.С. Пушкина сообщил о смерти актёра Андрея Дубовского в возрасте 64 лет.
Умер актёр Андрей Дубовский
  • © Московский драматический театр имени А.С. Пушкина

«Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушёл из жизни актёр Андрей Фёдорович Дубовский», — говорится в сообщении театра в Facebook.

Отмечается, что актёр долгие годы боролся с серьёзной болезнью.

Дубовский работал в театре с 1988 года и известен по ведущим ролям в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов», «Нельская башня», «Принцесса Брамбилла».

Ранее заместитель художественного руководителя Московского армянского театра Нелли Шахбазова сообщила о смерти в возрасте 59 лет актёра театра и кино Артура Диланяна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить