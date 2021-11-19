Актёр Виктор Логинов рассказал о роли Гены Букина

Актёр и звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, почему россиянам так полюбился персонаж Гена Букин.

Об этом пишет kp.ru.

«Это такой сборный образ русского мужика. Он может просидеть на печи 30 лет, как Илья Муромец, а потом взять и что-то такое сделать. В нём есть что-то и от Иванушки-дурачка, и от Емели. Собраны все психотипы... Да, Гена не мачо. А разве у нас в народе их любят? Нет, не очень. У нас как раз любят и Иванушек, и Емель. Мы хотим верить в чудо, в сказку», — сказал Логинов.

Сериал «Счастливы вместе» шёл на телевидении с 2006 по 2013 год.

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