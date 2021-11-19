Актёр Виктор Логинов рассказал о роли Гены Букина

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Актёр и звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, почему россиянам так полюбился персонаж Гена Букин.
Актёр Виктор Логинов рассказал о роли Гены Букина
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Об этом пишет kp.ru.

«Это такой сборный образ русского мужика. Он может просидеть на печи 30 лет, как Илья Муромец, а потом взять и что-то такое сделать. В нём есть что-то и от Иванушки-дурачка, и от Емели. Собраны все психотипы... Да, Гена не мачо. А разве у нас в народе их любят? Нет, не очень. У нас как раз любят и Иванушек, и Емель. Мы хотим верить в чудо, в сказку», — сказал Логинов.

Сериал «Счастливы вместе» шёл на телевидении с 2006 по 2013 год.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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