Актёр Виктор Логинов рассказал о роли Гены Букина
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Об этом пишет kp.ru.
«Это такой сборный образ русского мужика. Он может просидеть на печи 30 лет, как Илья Муромец, а потом взять и что-то такое сделать. В нём есть что-то и от Иванушки-дурачка, и от Емели. Собраны все психотипы... Да, Гена не мачо. А разве у нас в народе их любят? Нет, не очень. У нас как раз любят и Иванушек, и Емель. Мы хотим верить в чудо, в сказку», — сказал Логинов.
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