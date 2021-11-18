Спасатели предупредили о похолодании до -25 ˚С в Тюменской области

Спасатели предупредили о сильном похолодании в ночь на 19 ноября в Тюменской области.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Температура воздуха составит -15...-20 ˚С, при прояснении — до -25 ˚С. Днём ожидается -11...-16 ˚С.

Ветер северо-западный, 6—11 м/с. Возможен небольшой снег, на западе преимущественно без осадков.

Также стало известно, что, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодарском крае в пятницу пройдут дожди. Температура воздуха составит +5...+7 ˚С, передаёт портал «Юга.ру».

20 и 21 ноября прогнозируется +11 ˚С и +13 ˚С соответственно, но пасмурная погода сохранится.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов предупредил о снижении атмосферного давления в столичном регионе.