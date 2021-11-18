Синоптик Шувалов предупредил о снижении атмосферного давления в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов предупредил о снижении атмосферного давления в столичном регионе.

«В субботу произойдёт достаточно резкое понижение давления: утром ещё 734 мм ртутного столба, а днём, около 12:00, будет 722—724 мм, то есть будет на 10 мм ртутного столба понижение. Потом сразу пойдёт кривая давления вверх», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, также в субботу возможны мокрый снег и дождь.

Ранее «Невские новости» сообщали, что синоптики рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.