В Челябинской области предупредили о метелях и усилении ветра до 17 м/с в горных районах

В горных районах Челябинской области ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минтранс.

По прогнозу, ночью и днём 19 ноября ожидается снег, днём метели — скорость ветра может достигать 17 м/с.

«На дорогах гололедица, местами сильная», — отметили в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге в пятницу прогнозируется усиление ветра до 13 м/с, в прибрежных районах — до 15 м/с, передаёт ФАН со ссылкой на городское управление МЧС.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов предупредил о снижении атмосферного давления в столичном регионе.