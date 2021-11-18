Почта Деда Мороза начала работать в 39 столичных парках

Почта Деда Мороза открылась в 39 парках Москвы, она будет работать до 21 января.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

«Ежегодная акция «Почта Деда Мороза» полюбилась многим москвичам. В этом году мы постарались охватить ещё больше парков, чтобы у всех желающих была возможность быстро и легко отправить письмо зимнему волшебнику. 53 специальных почтовых ящика установлены в тех местах, где чаще всего гуляют гости», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, почта Деда Мороза будет работать и онлайн.

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