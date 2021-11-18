Актёр Панкратов-Чёрный поделился воспоминаниями об Эльдаре Рязанове

Советский и российский актёр, кинорежиссёр народный артист России Александр Панкратов-Чёрный вспомнил о совместной работе с кинорежиссёром Эльдаром Рязановым, которому 18 ноября исполнилось бы 94 года.

В беседе с ФАН артист рассказал, что был очень хорошо знаком с мэтром отечественного кино.

«Я с Эльдаром Александровичем очень дружил. Замечательный человек, прекрасный, общительный. Очень нежно и трогательно относился к актёрам. Съёмочную группу всегда держал в ежовых рукавицах. С ним работалось очень легко, по-человечески объяснял задачи», — отметил Панкратов-Чёрный.

Ранее актёр театра и кино, телеведущий, певец, пародист Александр Олешко в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал о любви к зрителям и о том, в чём видит своё предназначение.