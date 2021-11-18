В «Фобосе» предупредили об одном из сильнейших снегопадов в Центральной России за 73 года

В Центральной России 20 ноября ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков, что будет одним из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик рассказал, что циклон «Ульрих» возьмёт курс на Скандинавию, а к 20 ноября «выйдет глубоким центром на столичный регион».

В результате к концу недели в Москве атмосферное давление рухнет «в барическую пропасть» и достигнет рекордных 716 мм рт. ст.

По его словам, «это не все неприятности от ныряющего циклона». Тишковец рассказал, что циклон принесёт аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя.

Также Тишковец заявил, что во второй половине дня субботы, 20 ноября, ожидаются сильные порывы ветра.