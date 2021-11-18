В «Фобосе» предупредили об одном из сильнейших снегопадов в Центральной России за 73 года

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В Центральной России 20 ноября ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков, что будет одним из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года.
В «Фобосе» предупредили об одном из сильнейших снегопадов в Центральной России за 73 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик рассказал, что циклон «Ульрих» возьмёт курс на Скандинавию, а к 20 ноября «выйдет глубоким центром на столичный регион».

В результате к концу недели в Москве атмосферное давление рухнет «в барическую пропасть» и достигнет рекордных 716 мм рт. ст.

По его словам, «это не все неприятности от ныряющего циклона». Тишковец рассказал, что циклон принесёт аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя.

Также Тишковец заявил, что во второй половине дня субботы, 20 ноября, ожидаются сильные порывы ветра.

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