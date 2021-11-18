В «Фобосе» предупредили об одном из сильнейших снегопадов в Центральной России за 73 года
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Синоптик рассказал, что циклон «Ульрих» возьмёт курс на Скандинавию, а к 20 ноября «выйдет глубоким центром на столичный регион».
В результате к концу недели в Москве атмосферное давление рухнет «в барическую пропасть» и достигнет рекордных 716 мм рт. ст.
По его словам, «это не все неприятности от ныряющего циклона». Тишковец рассказал, что циклон принесёт аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя.
Также Тишковец заявил, что во второй половине дня субботы, 20 ноября, ожидаются сильные порывы ветра.