Синоптик Тишковец спрогнозировал сильные порывы ветра в Москве 20 ноября

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во второй половине дня субботы, 20 ноября, ожидаются сильные порывы ветра.

«Порывы ветра во второй половине дня субботы будут достигать штормовых 18—23 м/с», — приводит его слова РИА Новости.

Он объяснил, что такие порывы могут привести к падению деревьев, рекламных конструкций и т. д.

Также он заявил, что в ночь на воскресенье ожидается образование сильной гололедицы на дорогах.

Ранее Тишковец рассказал, что к выходным, 20 и 21 ноября, в Москве и Московской области образуется устойчивый снежный покров.