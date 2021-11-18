Синоптик Тишковец спрогнозировал сильные порывы ветра в Москве 20 ноября

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во второй половине дня субботы, 20 ноября, ожидаются сильные порывы ветра.
Синоптик Тишковец спрогнозировал сильные порывы ветра в Москве 20 ноября
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Порывы ветра во второй половине дня субботы будут достигать штормовых 18—23 м/с», — приводит его слова РИА Новости.

Он объяснил, что такие порывы могут привести к падению деревьев, рекламных конструкций и т. д.

Также он заявил, что в ночь на воскресенье ожидается образование сильной гололедицы на дорогах.

Ранее Тишковец рассказал, что к выходным, 20 и 21 ноября, в Москве и Московской области образуется устойчивый снежный покров.

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