Синоптик Тишковец спрогнозировал сильные порывы ветра в Москве 20 ноября
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«Порывы ветра во второй половине дня субботы будут достигать штормовых 18—23 м/с», — приводит его слова РИА Новости.
Он объяснил, что такие порывы могут привести к падению деревьев, рекламных конструкций и т. д.
Также он заявил, что в ночь на воскресенье ожидается образование сильной гололедицы на дорогах.
Ранее Тишковец рассказал, что к выходным, 20 и 21 ноября, в Москве и Московской области образуется устойчивый снежный покров.