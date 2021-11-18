Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Аргентине
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на территории Аргентины. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 56 км к северо-востоку от населённого пункта Кампо-Гальо.
Очаг залегал на глубине 569,9 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 у берегов Индонезии.
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