Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Аргентине

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на территории Аргентины. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 56 км к северо-востоку от населённого пункта Кампо-Гальо. Очаг залегал на глубине 569,9 км. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 у берегов Индонезии.