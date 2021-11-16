Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Аргентине
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 на территории Аргентины. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 107 км от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.
Очаг залегал на глубине 191,1 км.
Ранее сообщалось, что Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 у берегов Индонезии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube