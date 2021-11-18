Вильфанд прогнозирует значительное понижение давления в Европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в европейской части России ожидается понижение атмосферного давления на 40 мм рт. ст.

«Со среды в центре европейской России начинается подготовка к изменению, атмосферное давление начнет снижаться. В субботу будет редко встречающееся давление», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд уточнил, что давление будет в пределах 720 мм рт. ст.

«За четыре-пять дней давление понизится на 40 мм. Очень сильное понижение. Само по себе такое давление близко к рекордным значениям», — подчеркнул синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что в некоторых российских регионах с 18 ноября ожидаются неблагоприятные погодные условия.