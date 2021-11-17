Синоптики прогнозируют непогоду в ряде регионов России

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в некоторые российские регионы с 18 ноября придёт непогода.

«О неблагоприятных явлениях — в Мурманской области и Карелии сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 19 ноября. На Черноморском побережье будет сложная погода тоже», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в четверг, 18 ноября, непогода с метелью также придёт в ряд регионов Сибирского федерального округа.

Синоптик уточнил, что в Алтайском крае, Хакасии, Республике Алтай прогнозируются сильный ветер с порывами до 15—20 м/с, метель. 

Вильфанд добавил, что в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях в субботу, 20 ноября, ожидаются  мокрый снег и ветер до 15—20 м/с.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» дала прогноз относительно того, какой будет погода в декабре на европейской территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить