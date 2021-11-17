Синоптики прогнозируют непогоду в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в некоторые российские регионы с 18 ноября придёт непогода.

«О неблагоприятных явлениях — в Мурманской области и Карелии сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 19 ноября. На Черноморском побережье будет сложная погода тоже», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в четверг, 18 ноября, непогода с метелью также придёт в ряд регионов Сибирского федерального округа.

Синоптик уточнил, что в Алтайском крае, Хакасии, Республике Алтай прогнозируются сильный ветер с порывами до 15—20 м/с, метель.

Вильфанд добавил, что в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях в субботу, 20 ноября, ожидаются мокрый снег и ветер до 15—20 м/с.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» дала прогноз относительно того, какой будет погода в декабре на европейской территории страны.