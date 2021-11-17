Зоозащитница Рубцова прокомментировала планы по созданию цифровой базы животных из приютов в Москве

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Председатель Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова прокомментировала планы по созданию цифровой базы животных из приютов в Москве.
Зоозащитница Рубцова прокомментировала планы по созданию цифровой базы животных из приютов в Москве
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«База необходима. И она нужна не только в Москве, а вообще в каждом регионе, потому что мы сможем отследить численность домашних и бездомных животных. Она нужна для того, чтобы в будущем у нас не было бездомных животных, чтобы не было бедолаг, которые бегают по улице, кого-то кусают, у кого-то просят еду», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Рубцова также выразила мнение, что создание базы позволит обезопасить животных, поскольку можно будет отследить состояние конкретной собаки или кошки.

Ранее сообщалось, что в столице разработают единую цифровую базу животных, содержащихся в приютах.

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