Выставка «Французский вкус князей Юсуповых» откроется 20 ноября в Подмосковье

Выставка «Французский вкус князей Юсуповых» пройдёт с 20 ноября до 28 августа в подмосковном музее «Новый Иерусалим».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

На экспозиции представят крупнейшее частное собрание XVIII — первой трети XIX века, принадлежавшее дипломату, директору Эрмитажа и Оружейной палаты Николаю Юсупову и его потомкам.

«Значительная роль в сохранении и развитии коллекции принадлежит наследникам Юсупова, которые не только не распродавали произведения из коллекции, но и регулярно пополняли собрание», — отмечается в сообщении.

Выставка будет сопровождаться дополнительной образовательной программой.

Ранее «Невские новости» сообщали о выставке «Два века Достоевского» в Санкт-Петербурге.