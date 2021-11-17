Выставка «Французский вкус князей Юсуповых» откроется 20 ноября в Подмосковье
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
На экспозиции представят крупнейшее частное собрание XVIII — первой трети XIX века, принадлежавшее дипломату, директору Эрмитажа и Оружейной палаты Николаю Юсупову и его потомкам.
«Значительная роль в сохранении и развитии коллекции принадлежит наследникам Юсупова, которые не только не распродавали произведения из коллекции, но и регулярно пополняли собрание», — отмечается в сообщении.
Выставка будет сопровождаться дополнительной образовательной программой.
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