Тимоти Шаламе рассказал о работе с Уэсом Андерсоном

Актёр Тимоти Шаламе рассказал о работе с режиссёром Уэсом Андерсоном над фильмом «Французский вестник».

«Чтобы как-то подготовиться к роли, я смотрел фильмы новой французской волны и читал современные журналы New Yorker и Atlantic. Это помогало понять, чем вдохновлялся Уэс Андерсон», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам Шаламе, для него было большой честью стать частью уникального мира режиссёра. Как отметил актёр, Андерсон создаёт ансамбль, быть частью которого — мечта.

«Я был готов на любую, самую маленькую роль, но мне предложили значительную и вдохновенную роль молодого бунтаря по фамилии Дзефирелли», — сказал Шаламе.

Как добавил актёр, это фильм о любви к журналистике, к искусству, в каждом кадре много художественной информации.

«В нём можно столько всего рассматривать, что, уверен, фанаты этого режиссёра — такие, как я, — получат огромное удовольствие», — заключил Шаламе.

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