Режиссёр Николай Лебедев рассказал о работе над фильмом «Нюрнберг».

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что роман Александра Звягинцева «На веки вечные» ему принесла продюсер Мария Журомская.

«Я начал работу над «Нюрнбергом» и остановился из-за «Мастера и Маргариты». Но потом вернулся к нему вновь», — пояснил режиссёр.

По его словам, он изучал доступные свидетельства, читал воспоминания современников, документы процесса.

«Возможно, я разочарую кого-то и даже озадачу, но фильм — не о Нюрнбергском процессе как таковом. Вернее, не только о нём. Это не просто хроника судебного заседания. Наша история — про человека, который оказывается в гуще событий, связанных с трибуналом, и мы видим процесс его глазами», — добавил Лебедев.

Ранее актёр Олег Басилашвили в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о работе с коллегой Людмилой Гурченко, с которой они снимались в фильме «Вокзал для двоих».