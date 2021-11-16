Игорь Корнелюк рассказал о переоценке ценностей из-за пандемии COVID-19

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Композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк, который 16 ноября отмечает день рождения, рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

Автору песен «Дoжди», «Билет на балет», «Город, которого нет» 16 ноября исполняется 59 лет. В интервью ФАН он среди прочего рассказал, что на фоне пандемии коронавируса у него произошла переоценка ценностей.

«Теперь простое пожелание здоровья приобрело для меня сакральный смысл, потому что реально все поняли, что ходим под этой опасностью. Когда был первый локдаун и самоизоляция, мы сидели дома и я давал онлайн-концерты... Причём было непонятно — тебя слушают или не слушают, нравится или не нравится... Возвращаясь к самому COVID-19 — он сильно изменил моё здоровье. Мы переболели всей семьёй. И осложнения получили всей семьёй», — признался артист.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что певец Олег Газманов назвал себя сторонником прививок.

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