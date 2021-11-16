Игорь Корнелюк рассказал о переоценке ценностей из-за пандемии COVID-19
Автору песен «Дoжди», «Билет на балет», «Город, которого нет» 16 ноября исполняется 59 лет. В интервью ФАН он среди прочего рассказал, что на фоне пандемии коронавируса у него произошла переоценка ценностей.
«Теперь простое пожелание здоровья приобрело для меня сакральный смысл, потому что реально все поняли, что ходим под этой опасностью. Когда был первый локдаун и самоизоляция, мы сидели дома и я давал онлайн-концерты... Причём было непонятно — тебя слушают или не слушают, нравится или не нравится... Возвращаясь к самому COVID-19 — он сильно изменил моё здоровье. Мы переболели всей семьёй. И осложнения получили всей семьёй», — признался артист.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что певец Олег Газманов назвал себя сторонником прививок.