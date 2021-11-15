Названы победители трека «Культура» конкурса «Лидеры России»
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«Трек «Культура» объединяет людей, безгранично любящих своё дело и отдающих профессии все свои силы и время. По результатам испытаний победителями трека «Культура» стали 14 участников из четырёх регионов России», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Восемь лауреатов представляют Москву, четыре — Санкт-Петербург. По одному победителю представляют Архангельскую и Орловскую области. Все они проходят в суперфинал, отметил Комиссаров.
Ранее сообщалось, что полуфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» Валерий Медовый назначен министром цифрового развития Карачаево-Черкесии.