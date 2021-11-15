Названы победители трека «Культура» конкурса «Лидеры России»

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Стали известны победители трека «Культура» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финал проходил в Санкт-Петербурге. Его участниками стали 106 человек.
Названы победители трека «Культура» конкурса «Лидеры России»

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Трек «Культура» объединяет людей, безгранично любящих своё дело и отдающих профессии все свои силы и время. По результатам испытаний победителями трека «Культура» стали 14 участников из четырёх регионов России», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Восемь лауреатов представляют Москву, четыре — Санкт-Петербург. По одному победителю представляют Архангельскую и Орловскую области. Все они проходят в суперфинал, отметил Комиссаров.

Ранее сообщалось, что полуфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» Валерий Медовый назначен министром цифрового развития Карачаево-Черкесии.

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