В Свердловской области ожидается похолодание до -22 ˚С

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В Свердловской области ожидаются снегопады и понижение температуры до -22 ˚С.
В Свердловской области ожидается похолодание до -22 ˚С
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

В Екатеринбурге температура во вторник ночью составит до -15 ˚С, днём — до -8 ˚С.

Тем временем в Удмуртии в ночь на 16 ноября ожидается -8...-13 ˚С, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Во второй половине дня возможен умеренный снегопад, -3...-8 ˚С.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют резкое похолодание в Челябинской области.

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