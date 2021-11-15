Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Челябинской области

Короткая ссылка
В соответствии с прогнозом Гидрометцентра Челябинской области в ближайшие сутки в регионе ожидаются метели и понижение температуры до -23 °С.
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Челябинской области
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

Так, в ночь на вторник, 16 ноября, температура в Челябинской области опустится до -18...-23 °С. Днём потеплеет до -6...-11 °С. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

В ночь на 17 ноября в регионе прогнозируют снег, метели и усиление ветра до 15 м/с. Температура ночью -8...-13 °С, днём -1...-6 °С.

Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили о гололедице в ряде регионов Центрального федерального округа России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить