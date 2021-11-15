Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Челябинской области

В соответствии с прогнозом Гидрометцентра Челябинской области в ближайшие сутки в регионе ожидаются метели и понижение температуры до -23 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

Так, в ночь на вторник, 16 ноября, температура в Челябинской области опустится до -18...-23 °С. Днём потеплеет до -6...-11 °С. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

В ночь на 17 ноября в регионе прогнозируют снег, метели и усиление ветра до 15 м/с. Температура ночью -8...-13 °С, днём -1...-6 °С.

Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили о гололедице в ряде регионов Центрального федерального округа России.