В Christie’s высказались о перспективах развития сферы NFT

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Дерк Болл, президент Christie’s на территории стран Европы, Ближнего Востока, России и Индии (EMERI), высказался о перспективах развития сферы NFT (невзаимозаменяемый токен).
В Christie’s высказались о перспективах развития сферы NFT
  • © Борис Халфин
  • РИА Новости

«Cейчас невозможно точно предсказать, что будет происходить, но, судя по событиям последних девяти-десяти месяцев, можно констатировать, что Christie’s несколько недооценил объёмы рынка, когда ещё только решал, стоит ли заниматься продажей произведений искусства с использованием NFT», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, это было до того, как аукционный дом выставил на торги работу Beeple — Everydays: The First 5000 Days. Она была продана за $69 млн.

Как отметил Болл, когда на рынке появляется что-то новое, коллекционерам нравится быть на волне, и сейчас происходит именно это.

«Когда пройдёт полный цикл этого процесса, возможно, объёмы несколько уменьшатся, но люди будут лучше понимать, какие именно предметы, произведения, формы творчества оптимальны для данного формата. Пока NFT используют буквально для всего — не только для произведений искусства, но и для стикеров, аватарок, различной виртуальной сувенирной продукции», — сказал он.

Болл не исключил, что в будущем это каким-то образом будет уточнено, как произошло со многими другими категориями коллекционных объектов, которыми торгует Christie’s.

Ранее президент Союза художников России Андрей Ковальчук оценил перспективы цифровых картин.

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