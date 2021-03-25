В Союзе художников России оценили перспективы цифровых картин

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Президент Союза художников России Андрей Ковальчук оценил перспективы цифровых картин.
В Союзе художников России оценили перспективы цифровых картин
  • Pixabay

«Я всё-таки художник традиционного направления, и поэтому мне сложно сказать, насколько это будет развиваться, но я думаю, будет, потому что все технологии сегодня развиваются очень активно. Насколько оно будет популярно, это покажет время и зрительский интерес в интернете или на каких-то площадках», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, художник должен уметь рисовать, писать, лепить, а если это какие-то технологические новации, то это интересно, но это уже просто творец.

Цифровые картины — новая технология, получившая название NFT, или невзаимозаменяемый токен в блокчейн-сети. На аукционе Christie's такая работа была продана за $69,3 млн.

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