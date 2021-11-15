На ТВ пройдёт показ документального цикла «Освободители»

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Трансляция документального цикла «Освободители», включающего восемь серий, пройдёт на телеканале «Звезда» с 15 по 25 ноября.
На ТВ пройдёт показ документального цикла «Освободители»
  • © Фонд памяти Александра Печерского

Как сообщают в пресс-службе Фонда памяти Александра Печерского, проект посвящён теме освобождения миллионов пленников нацистских концлагерей войсками Красной армии.

«Средоточием нацистских злодеяний, как в нашей стране, так и в Европе, стали концлагеря, в которых совершались самые страшные преступления нацистской Германии. Наши фильмы расскажут не только об их освобождении Красной армией, но и о борьбе за освобождение советских военнопленных, для которых в нацистских концлагерях создавались невыносимые условия, фактически не оставляющие шансов на выживание, и которые, несмотря на это, находили в себе силы бороться с нацизмом любыми возможным способами», — говорит директор Фонда Юлия Макарова.

Действие цикла берёт начало в августе 1944 года. Тогда советским военнопленным удалось взять под контроль румынскую Слобозию. Они контролировали населённый пункт до прихода солдат Красной армии. Авторы цикла представят и другие забытые многими эпизоды истории, а также расскажут неизвестные ранее факты, связанные с освобождением концлагерей.

В работе над проектом приняли участие драматург Александр Гельман, писательница Алла Гербер, потомки советских военнослужащих, участник освобождения Освенцима Иван Мартынушкин и другие.

Ранее в Москве состоялась премьера цикла просветительских фильмов «Уроки Нюрнберга».

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