В ЯНАО местами ожидается похолодание до -31 °С

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Согласно данным, опубликованным на сайте Обь-Иртышского УГМС, в Ямало-Ненецком автономном округе в понедельник, 15 ноября, местами температура опустится до -31 °С.
В ЯНАО местами ожидается похолодание до -31 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В понедельник температура воздуха будет достигать -23 °С, преимущественно без осадков, с западным и юго-западным ветром до 11 м/с. Местами ожидается выпадение мелкого снега и максимально низкой температуры в -31 °С», — говорится в прогнозе.

Во вторник, 16 ноября, жителям стоит ожидать повышения температуры до -14 °С и выпадения снега.

Ветер до конца недели будет достигать скорости 12 м/с. С середины и до конца недели синоптики прогнозируют в регионе температуру ниже -20 °С.

Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили о гололедице в ряде регионов Центрального федерального округа России.

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