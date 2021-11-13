Премьер Греции призвал Британию вернуть шедевры Парфенона
«Я считаю, что необходимо, чтобы скульптуры Парфенона, находящиеся в Лондоне, были воссоединены с большей частью коллекции скульптур Парфенона в Афинах», — цитирует Мицотакиса газета Proto Thema.
По его словам, важный шаг в данном направлении сделан Межправительственной комиссией ЮНЕСКО по содействию возвращению культурных ценностей.
Единогласно решено, что обязанность вернуть скульптуры Парфенона полностью касается британского правительства.
26 февраля директор аукционного дома Osenat Жан-Кристоф Шатенье рассказал о торгах, приуроченных к 200-летию со дня смерти Наполеона.