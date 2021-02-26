В аукционном доме Osenat рассказали о торгах, приуроченных к 200-летию со дня смерти Наполеона

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Директор аукционного дома Osenat Жан-Кристоф Шатенье рассказал о торгах, приуроченных к 200-летию со дня смерти Наполеона.
В аукционном доме Osenat рассказали о торгах, приуроченных к 200-летию со дня смерти Наполеона
  • Reuters

«Исключительный интерес вызывает картина художника Луи Беру, которая находилась в частной французской коллекции. На ней запечатлён исторический момент: царь Николай II и царица Александра Фёдоровна вместе с французским президентом Феликсом Фором у гробницы Наполеона в Доме Инвалидов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как напомнил Шатенье, царская чета приехала в 1896 году в Париж на церемонию закладки моста Александра III.

Всего на аукционе будет представлено около 300 лотов. В числе самых дорогих — тарелка из севрского сервиза, который Наполеон увёз с собой в заточение на остров Святой Елены.

Среди других лотов — картины, гравюры, скульптуры, а также личные вещи императора.

В 2020 году сообщалось, что на аукционе Sotheby's была продана одна из старейших бутылок коньяка Gautier (1762 года розлива).

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