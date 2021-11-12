Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о работе с Людмилой Гурченко

Актёр Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о работе с коллегой Людмилой Гурченко, с которой они снимались в фильме «Вокзал для двоих».

В пятницу, 12 ноября, народной артистке СССР исполнилось бы 86 лет.

«Мне чрезвычайно повезло, что я удостоился чести играть с ней в одном фильме — «Вокзал для двоих». Это замечательная актриса. Все её фильмы, в которых она работала без меня, и наша совместная работа убедили меня, что такая актриса — одна на миллион», — заявил Басилашвили в беседе с ФАН.

Он отметил высокую работоспособность и неоспоримый талант Гурченко.

Как считает артист, образы, созданные актрисой в кино, навсегда войдут в золотую кладовую советского кинематографа.

Ранее актёр Анатолий Журавлёв в беседе с Nation News рассказал о дружбе с Виктором Сухоруковым.