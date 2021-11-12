Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о работе с Людмилой Гурченко

Короткая ссылка
Актёр Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о работе с коллегой Людмилой Гурченко, с которой они снимались в фильме «Вокзал для двоих».
Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о работе с Людмилой Гурченко
  • РИА Новости

В пятницу, 12 ноября, народной артистке СССР исполнилось бы 86 лет.

«Мне чрезвычайно повезло, что я удостоился чести играть с ней в одном фильме — «Вокзал для двоих». Это замечательная актриса. Все её фильмы, в которых она работала без меня, и наша совместная работа убедили меня, что такая актриса — одна на миллион», — заявил Басилашвили в беседе с ФАН.

Он отметил высокую работоспособность и неоспоримый талант Гурченко.

Как считает артист, образы, созданные актрисой в кино, навсегда войдут в золотую кладовую советского кинематографа.

Ранее актёр Анатолий Журавлёв в беседе с Nation News рассказал о дружбе с Виктором Сухоруковым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить