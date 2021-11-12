Михаил Грушевский поделился воспоминаниями о Викторе Коклюшкине

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Эстрадный пародист Михаил Грушевский поделился воспоминаниями о писателе-сатирике Викторе Коклюшкине.
Михаил Грушевский поделился воспоминаниями о Викторе Коклюшкине
  • ©Global Look Press

«Я был знаком давно с Виктором Михайловичем, около 40 лет. Мы проработали 30 лет на разных съёмках юмористических, концертах юмористических, программах. На мой взгляд, он очень самобытный человек. И по манере сочинения, своей подаче своих произведений», — заявил Грушевский в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, публика обожала Коклюшкина.

Как добавил артист, юмор писателя — не однодневка.

«Столько красок, грани. Я уверен, что Виктор Михайлович переживёт то время, в котором он выступал. Он будет жить в сердцах и памяти зрителей ещё десятилетия», — заключил Грушевский.

Ранее юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти Коклюшкина.

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