Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту более 5 км

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5,3 тыс. метров над уровнем моря.

«Пепловый шлейф распространился на 56 км к северо-востоку от вулкана», — приводит Интерфакс сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих цветовой код опасности для авиации — оранжевый.

9 ноября сообщалось, что вулкан Карымский на Камчатском полуострове выбросил столб пепла на высоту до 4,5 тыс. м над уровнем моря.