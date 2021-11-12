Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту более 5 км
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«Пепловый шлейф распространился на 56 км к северо-востоку от вулкана», — приводит Интерфакс сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих цветовой код опасности для авиации — оранжевый.
9 ноября сообщалось, что вулкан Карымский на Камчатском полуострове выбросил столб пепла на высоту до 4,5 тыс. м над уровнем моря.