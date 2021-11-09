Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км

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Вулкан Карымский на Камчатском полуострове выбросил столб пепла на высоту до 4500 метров над уровнем моря.
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км
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Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Несколько облаков пепла, растянувшихся в виде шлейфа, распространились на 284 км к юго-востоку от вулкана», — приводит Интерфакс сообщение группы.

KVERT установила для вулкана оранжевый код опасности для авиации.

Ранее сообщалось, что на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, зафиксирован выброс пепла на высоту 2,5 км.

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