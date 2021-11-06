Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра

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На вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, зафиксирован выброс пепла на высоту 2,5 километра.

«Утром 6 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального главка МЧС.

Отмечается, в городе Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался.

Угрозы для жителей нет.

3 ноября сообщалось, что на севере Курильских островов вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 1,5 км.

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