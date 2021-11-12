Памятник Достоевскому появится во Флоренции

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Памятник Федору Достоевскому появится в итальянской Флоренции, где русский писатель дописал свой роман «Идиот».
Памятник Достоевскому появится во Флоренции
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  • © imago stock&people

Монумент появится в городском парке Кашине: планируется, что церемония его открытия состоится в середине декабря.

Как сообщили РИА Новости в посольстве, работа над возведением памятника Достоевскому во Флоренции началась еще до пандемии коронавируса.

Для участия в церемонии приглашены мэр Флоренции и президент области Тоскана, руководители местных вузов, где изучается русский язык. 

Ранее президент России Владимир Путин посетил музейный центр «Московский дом Достоевского» в день 200-летия со дня рождения писателя.

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