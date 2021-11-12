Памятник Достоевскому появится во Флоренции
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Монумент появится в городском парке Кашине: планируется, что церемония его открытия состоится в середине декабря.
Как сообщили РИА Новости в посольстве, работа над возведением памятника Достоевскому во Флоренции началась еще до пандемии коронавируса.
Для участия в церемонии приглашены мэр Флоренции и президент области Тоскана, руководители местных вузов, где изучается русский язык.
Ранее президент России Владимир Путин посетил музейный центр «Московский дом Достоевского» в день 200-летия со дня рождения писателя.