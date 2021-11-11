Опрос: большинство россиян считают себя добрыми

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В преддверии Дня доброты, который отмечается 13 ноября, телеканал «360» совместно с мессенджером Viber провёл опрос относительно того, что такое доброта и как она проявляется.
Опрос: большинство россиян считают себя добрыми
  • Pixabay

Как передаёт телеканал «360», в ходе исследования выяснилось, что 50,06% россиян считают себя добрыми, 39,60% — скорее добрыми.

Резко отрицательно на вопрос о том, считают ли они себя добрыми, ответили 1,27% респондентов. Ещё 2,39% сомневаются в собственной доброте.

По словам 68,01% россиян, они совершили добрый поступок на этой неделе. За месяц добрые дела сделали 15,52% участников исследования.

Также оказалось, что 72,02% жителей России часто говорят приятное, чтобы поднять людям настроение. Редко говорят добрые слова 18,85% опрошенных.

Ранее исследование сервиса «Яндекс.Музыка» показало, что 36% молодых россиян стесняются говорить о своих музыкальных вкусах из опасения, что их предпочтения не будут соответствовать имиджу.

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