Опрос: больше трети россиян скрывают свои музыкальные предпочтения ради имиджа
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Доля взрослой аудитории, считающая «постыдной ту музыку, которую не слушают в их окружении», ещё больше — она составляет 43%.
При этом, 64% россиян уверены, что своих вкусов не стоит стыдиться. А 43% участников исследования выразили мнение, что «постыдной» любовь к тем или иным музыкальным жанрам и исполнителям становится «из-за убеждений, что в обществе не принято слушать такую музыку».
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», композиция «Трава у дома» группы «Земляне» признана самой популярной советской песней в караоке у молодёжи.