Опрос: больше трети россиян скрывают свои музыкальные предпочтения ради имиджа

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Исследование сервиса «Яндекс.Музыка» показало, что 36% молодых россиян стесняются говорить о своих музыкальных вкусах из опасения, что их предпочтения не будут соответствовать имиджу.
Опрос: больше трети россиян скрывают свои музыкальные предпочтения ради имиджа
  • Pixabay

Об этом пишет «Газета.Ru».

Доля взрослой аудитории, считающая «постыдной ту музыку, которую не слушают в их окружении», ещё больше — она составляет 43%.

При этом, 64% россиян уверены, что своих вкусов не стоит стыдиться. А 43% участников исследования выразили мнение, что «постыдной» любовь к тем или иным музыкальным жанрам и исполнителям становится «из-за убеждений, что в обществе не принято слушать такую музыку».

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», композиция «Трава у дома» группы «Земляне» признана самой популярной советской песней в караоке у молодёжи.

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