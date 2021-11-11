В ближайшие часы в Москве ожидаются усиление ветра и гололёд

Гололёд и усиление ветра до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 11 ноября в городе Москве ожидается гололёд, гололедица, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендовано не парковать автомобили вблизи деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к настоящему моменту прогнозы на предстоящую зиму скорректированы в сторону более тёплого сценария.