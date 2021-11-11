В ближайшие часы в Москве ожидаются усиление ветра и гололёд

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Гололёд и усиление ветра до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
В ближайшие часы в Москве ожидаются усиление ветра и гололёд
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 11 ноября в городе Москве ожидается гололёд, гололедица, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении. 

Жителям города рекомендовано не парковать автомобили вблизи деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к настоящему моменту прогнозы на предстоящую зиму скорректированы в сторону более тёплого сценария.

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