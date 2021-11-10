Метеоролог Тишковец рассказал, какой будет предстоящая зима в России

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к настоящему моменту прогнозы на предстоящую зиму скорректированы в сторону более тёплого сценария.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что погода ожидается мягкая, близкая к «еврозиме».

«Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы (климатической. — RT), но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на 2 °С теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям. Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе, вполне себе комфортная, не холодная, не очень тёплая зима, что-то напоминающее «еврозиму», — сказал синоптик.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в середине недели ожидается похолодание до -10 °С.