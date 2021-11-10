Александр Збруев поделился воспоминаниями о Валентине Малявиной

Народный артист РСФСР Александр Збруев поделился воспоминаниями о своей первой супруге — актрисе Валентине Малявиной, которая скончалась в возрасте 80 лет.

«Она была светлая, талантливая, прекрасная актриса. Человек, который понимал в жизни, что такое чёрное, что такое белое. Очень сложно говорить, но она не только достойно, а талантливо существовала во всех тех фильмах, в которых она снималась. Достойно и прекрасно существовала в Театре Вахтангова, в котором она работала, и в Театре Ленинского комсомола («Ленком» сегодняшний»), — заявил он в беседе с ФАН.

По словам артиста, Малявина при всём своём таланте и понимании жизни сохранила наивность.

«Но, по всей вероятности, какое-то зло, которое существовало рядом с ней, может быть, её и подломило. Именно со стороны, а не изнутри», — предположил Збруев.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что очень давно не видел Малявину.

«И, по-моему, в последние годы её практически никто не видел — их она провела в специализированном доме престарелых. К ней никого не пускали, это было её желание», — сказал актёр.

Малявина известна по фильмам «Иваново детство», «Урок литературы», «Король-олень».

Ранее сообщалось, что художник-аниматор Дмитрий Куликов, который работал над мультфильмами «Тайна третьей планеты», «Икар и мудрецы», «Лиса Патрикеевна» и другими, скончался в возрасте 75 лет.