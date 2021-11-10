Умер художник-аниматор Дмитрий Куликов
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Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.
«На 76-м году жизни 9 ноября 2021 года скончался художник-аниматор Куликов Дмитрий Иванович», — заявили в союзе.
Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года. Кроме того, он сотрудничал со студиями «Кристмас Филмз», «Аргус», «Классика», «Шар».
Кроме того, он работал на анимационных студиях Польши, Литвы и Франции.
Также Куликов в качестве карикатуриста стал лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир» в 1973 году.
В сентябре умер художник-постановщик шоу Борис Краснов.