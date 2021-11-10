Умер художник-аниматор Дмитрий Куликов

Художник-аниматор Дмитрий Куликов, который работал над мультфильмами «Тайна третьей планеты», «Икар и мудрецы», «Лиса Патрикеевна» и другими, скончался в возрасте 75 лет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

«На 76-м году жизни 9 ноября 2021 года скончался художник-аниматор Куликов Дмитрий Иванович», — заявили в союзе.

Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года. Кроме того, он сотрудничал со студиями «Кристмас Филмз», «Аргус», «Классика», «Шар».

Кроме того, он работал на анимационных студиях Польши, Литвы и Франции.

Также Куликов в качестве карикатуриста стал лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир» в 1973 году.

В сентябре умер художник-постановщик шоу Борис Краснов.