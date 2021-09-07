Умер сценограф Пугачёвой Борис Краснов

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Художник-постановщик шоу Борис Краснов скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил юрист Александр Добровинский.
Умер сценограф Пугачёвой Борис Краснов
  • РИА Новости

«К сожалению, сегодня в 1:17 Борис Краснов скончался», — сказал он телеканалу «Звезда».

Как пишет mk.ru, почётный член Академии художеств умер в центре паллиативной помощи. Уточняется, что он перенёс инсульт и в последнее время был прикован к кровати.

Краснов режиссировал «Рождественские встречи» Аллы Пугачёвой. В 1990-2000 годах он также ставил шоу для таких звёзд российской эстрады, как Людмила Гурченко, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и другие.

Кроме того, сценограф занимался оформлением спектаклей ведущих театров России.

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