Умер сценограф Пугачёвой Борис Краснов

Художник-постановщик шоу Борис Краснов скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил юрист Александр Добровинский.

«К сожалению, сегодня в 1:17 Борис Краснов скончался», — сказал он телеканалу «Звезда».

Как пишет mk.ru, почётный член Академии художеств умер в центре паллиативной помощи. Уточняется, что он перенёс инсульт и в последнее время был прикован к кровати.

Краснов режиссировал «Рождественские встречи» Аллы Пугачёвой. В 1990-2000 годах он также ставил шоу для таких звёзд российской эстрады, как Людмила Гурченко, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и другие.

Кроме того, сценограф занимался оформлением спектаклей ведущих театров России.