Синоптики предупредили о резком похолодании в Оренбургской области

Короткая ссылка
В Оренбургской области прогнозируется резкое похолодание в четверг, 11 ноября.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Оренбургской области
  • globallookpress.com

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Гидрометцентр (ФГБУ «Приволжское УГМС»).

Ночью может похолодать на 10 ˚С и более. Речь в основном о западных и северных районах.

Днём понижение максимальной температуры на 10 ˚С и более возможно на востоке региона.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается резкое ухудшение погоды. За сутки с 10 по 11 ноября на дорогах появится гололёд, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Автомобилистам советуют быть аккуратными и учитывать метеорологические условия.

Ранее сообщалось, что на Кубани объявили штормовое предупреждение 10 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить