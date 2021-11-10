Синоптики предупредили о резком похолодании в Оренбургской области

В Оренбургской области прогнозируется резкое похолодание в четверг, 11 ноября.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Гидрометцентр (ФГБУ «Приволжское УГМС»).

Ночью может похолодать на 10 ˚С и более. Речь в основном о западных и северных районах.

Днём понижение максимальной температуры на 10 ˚С и более возможно на востоке региона.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается резкое ухудшение погоды. За сутки с 10 по 11 ноября на дорогах появится гололёд, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Автомобилистам советуют быть аккуратными и учитывать метеорологические условия.

Ранее сообщалось, что на Кубани объявили штормовое предупреждение 10 ноября.