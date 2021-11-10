На Кубани объявили штормовое предупреждение 10 ноября

По данным Краснодарского гидрометцентра, в среду, 10 ноября, на Кубани ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, местами с мокрым снегом, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в целом по краю будет облачно с прояснениями, возможно налипание мокрого снега.

Ветер 5—10 м/с, с порывами до 15—20 м/с, на Черноморском побережье — до 20—25 м/с.

Температура воздуха ночью и днём +1...+6 °C, в горных районах — до -7...-2 °C.

Отмечается, что в Сочи действует экстренное предупреждение по смерчам.

В Краснодаре возможен дождь, утром — сильный. Ветер будет достигать 5—10 м/с, с усилением до 15 м/с. Температура воздуха днём — около +4...+6 °C

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в середине недели ожидается похолодание до -10 °С.