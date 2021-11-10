На Кубани объявили штормовое предупреждение 10 ноября
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в целом по краю будет облачно с прояснениями, возможно налипание мокрого снега.
Ветер 5—10 м/с, с порывами до 15—20 м/с, на Черноморском побережье — до 20—25 м/с.
Температура воздуха ночью и днём +1...+6 °C, в горных районах — до -7...-2 °C.
Отмечается, что в Сочи действует экстренное предупреждение по смерчам.
В Краснодаре возможен дождь, утром — сильный. Ветер будет достигать 5—10 м/с, с усилением до 15 м/с. Температура воздуха днём — около +4...+6 °C
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в середине недели ожидается похолодание до -10 °С.