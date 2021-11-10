RT запускает онлайн-проект ВХУТЕМАС.academy

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RT запускает онлайн-проект ВХУТЕМАС.academy, посвящённый 100-летию Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и 130-летию художника, родоначальника советской рекламы и дизайна Александра Родченко.
RT запускает онлайн-проект ВХУТЕМАС.academy
  • РИА Новости

На сайте проекта будут доступны курсы по истории искусства и дизайну и мастер-классы, созданные на основе оригинальных учебных материалов времён мастерских.

«Спустя 100 лет онлайн-мастерские ВХУТЕМАС возрождают учения легендарной творческой школы в новой оболочке цифровых медиа», — заявил креативный директор RT Creative Lab Кирилл Карнович-Валуа.

В рамках проекта также планируют представить серию дипфейк-роликов Родченко.LIVE, в которых Родченко прочитает видеолекции «от первого лица».

«Задача состояла не просто в создании «лица» с помощью нейронной сети. Фактически, не имея ни одного архивного кинофрагмента, мы составляли образ художника заново — каким мы его себе представили после изучения архивов, воспоминаний, бесед с родственниками», — пояснил режиссёр Родченко.LIVE Александр Скрябин.

Ранее для проекта RT был создан оригинальный шрифт ВХУТЕТАЙП, вдохновлённый работами преподавателей и студентов мастерских. Дизайн разработан совместно с художником-графиком Петром Банковым.

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