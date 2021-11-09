Режиссёр сериала «Игра в кальмара» рассказал о планах снять второй сезон

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Режиссёр Хван Дон Хёк, выступивший постановщиком и автором сценария девяти эпизодов сериала «Игра в кальмара», в интервью Associated Press рассказал о планах снять второй сезон.
Режиссёр сериала «Игра в кальмара» рассказал о планах снять второй сезон
  • Reuters

Он рассказал, что испытывает огромное давление со стороны поклонников сериала, требующих снять продолжение.

«Я чувствую себя почти так, что вы не оставили нам выбора… Но я вам скажу, что второй сезон действительно будет», — заявил Хван Дон Хёк.

По его словам, в настоящее время он находится на стадии планирования. Режиссёр уточнил, что о сроках и условиях реализации проекта говорить пока рано.

Ранее сообщалось, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» об играх со смертельным исходом за 17 дней собрал 111 млн зрителей и стал самым популярным проектом в истории Netflix. Сериалу удалось возглавить рейтинг стриминговой платформы в 90 странах.

Подробнее — в материале RT.

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