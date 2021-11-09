Спецпроект Дягилевского фестиваля состоится в Перми в декабре

Спецпроект международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» — пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.

«События «Дягилев+» пройдут на нескольких городских площадках. Подробная программа будет опубликована до конца ноября», — рассказали ФАН в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

Программа, составленная дирижёром и художественным руководителем фестиваля Теодором Курентзисом, включает симфонический и камерные концерты, мастер-классы и традиционную Diaghilev+ party с альтернативной музыкой, сообщает URA.RU.

Ранее сообщалось, что в Оружейной палате Московского Кремля в ноябре состоится музыкальный фестиваль «Цари и Музы: опера при русском дворе».